Росавиация объяснила ситуацию с аэропортом "Домодедово"

Росавиация принимает меры к тому, чтобы завершить реконструкцию аэропорта "Домодедово". По предложению ведомства Минтранс обратился в правительство РФ с просьбой выделить средства из Резервного фонда на финансирование этого объекта в 2019 году.

Об этом говорится в официальном сообщении Росавиации, сделанном в ответ на заявления Счетной палаты (СП) о срыве сроков реконструкции аэропорта.

Как следует из отчета контрольного ведомства, пропускная способность Домодедова снизилась из-за срыва проекта модернизации аэродромной инфраструктуры. При этом некоторые новые объекты аэропорта простаивают без использования. В СП подчеркнули, что Росавиация в 2014 году привлекла к работам ЗАО "СУ-1", хотя на тот момент уже был негативный опыт работы с этой компанией. Та должна была построить вторую взлетно-посадочную полосу в аэропорте "Домодедово" для замены выводимой из эксплуатации ВПП-2. Но строительство не было проведено. Между тем, Росавиация завысила цену контракта на 282 миллиона рублей, отметили в СП.

Аэропорт "Домодедово" снизил производственные показатели в 2015-2018 годах из-за прекращения полетов нескольких российских авиакомпаний, пояснили тем временем в Росавиации.

"В 2015 году прекратил полеты крупнейший российский перевозчик авиакомпания "Трансаэро", в 2016 году прекратила полеты авиакомпания "Оренбургские авиалинии", ее пассажиропоток составил в 2015 году 1,9 миллиона пассажиров, а в 2017 году прекратила полеты "Вим-Авиа" (пассажиропоток в Домодедово - 1,75 миллиона пассажиров)", - говорится в сообщении ведомства. Еще один крупнейший российский чартерный перевозчик Azur Air в конце 2018 года перевел все свои московские рейсы из Домодедово в аэропорты Внуково и Шереметьево.

Что касается подрядчика, то он исполнял свои обязательства по строительству объектов аэродромной инфраструктуры Домодедова ненадлежащим образом, в итоге реконструкция не была проведена в срок, отметили в Росавиации. Задействованная подрядная организация АО "Строительное управление №1" (СУ-1) в ноябре 2018 года признана банкротом, госконтракты с ней были расторгнуты.