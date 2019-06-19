Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом

Открытые веранды и летние кафе, расположенные рядом с автомагистралями, могут не соответствовать санитарным нормам. Оседающая на еде городская пыль негативно отражается на здоровье всех органов и систем организма, считают специалисты Роспотребнадзора.

Многие летние кафе и веранды при ресторанах начинают функционировать с первыми теплыми деньками и заканчивают свою работу только осенью. Обычно это период с апреля по сентябрь, но иногда террасы общепита задерживаются в городах до октября. Как правило, их устанавливают тенистых двориках, в скверах и парках, но порой их можно увидеть и на тротуаре - прямо рядом с оживленной автомагистралью - или на крышах зданий. Соблюсти при этом санитарные нормы, которым обязан соответствовать общепит, крайне сложно.

Как рассказала в интервью aif.ru начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева, в местах общественного питания должны быть соблюдены гигиенические нормативы уровней шума, вибрации, а также предельно-допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Однако на открытых верандах количество пыли и громкость фоновых звуков проконтролировать сложно. Зачастую, они могут превышать допустимые нормы. При это пыль, оседающая на готовых блюдах, и соли тяжелых металлов, попадающие в организм при регулярном питании в таких местах, могут негативно сказаться на здоровье.

Основными источниками загрязнения являются выхлопы бензиновых двигателей машин, которые выбрасывают в воздух тяжелые металлы. Самые опасные из них: свинец и кадмий. Так, свинец вызывает поражение ферментов, способствующих образованию красных кровяных телец, из-за чего поражается гладкая мускулатура кровеносных сосудов и кишечника. Это может вызвать нарушения работы сердечно-сосудистой системы и ЖКТ. Отравление свинцом также может сказаться на работе мозга, что, в свою очередь, может привести к психологическим проблемам: слабоумию, нарушению памяти, галлюцинациям.

Чаще всего кадмий попадает в организм вместе с пищей и сигаретным дымом. Пыль с содержанием кадмия вызывает поражение мембраны между кровеносными сосудами и альвеолами, из-за чего нарушается дыхание. Кроме того, кадмий обладает канцерогенным действием.

Воздух возле магистралей содержит и другие вредные элементы: сажу, угольные частицы от неполного сгорания топлива, шинную пыль и продукты износа асфальтового полотна. Частично эти вещества задерживаются зелеными насаждениями, но все-таки они полностью не спасают от пыли. Значительная часть вредных веществ остается в воздухе.

Осторожнее относиться к летним верандам стоит аллергикам - в воздухе, помимо остатков жизнедеятельности большого города, присутствует пыльца растений и споры микроорганизмов.