Россия накормит планету безопасной едой

Тема продовольственной безопасности стала одной из ключевых на прошедшем в Петербурге международном экономическом форуме, который был посвящен вопросам устойчивого развития не только в России, но и мире.

По данным ООН, население Земли с нынешних примерно 7,5 млрд человек к 2030 г. увеличится до 8,5 млрд, а к 2050 г. - приблизится к 10 млрд человек. При этом 52% земель сельскохозяйственного назначения, по тем же данным ООН, умеренно или сильно страдают от деградации.

И главный вопрос, который сейчас волнует экспертов ООН и стоит в повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года, как прокормить растущее население планеты, покончив с голодом, и при этом не нанести ущерб здоровью людей и природе, сохранив плодородие почв.

И снова, как было всегда, на помощь человечеству приходит Россия. Еще в феврале т.г. Президентом России В.В. Путиным в феврале 2019 г. было дано поручение создать российский бренд "зеленой" продукции. В него войдут отечественные производители самых безопасных удобрений и выращенная на них продукция.

Фосфорные удобрения, которые производятся в России, отличаются высокой экологической чистотой и эффективностью, и безопасны для здоровья людей и почвенных ресурсов. Поэтому, помимо России, приоритетного рынка, они востребованы в 100 странах мира, на всех обитаемых континентах.

Так совпало, что перед самым форумом в Санкт-Петербурге Евросоюз принял историческое решение ограничить повсеместно в Европе оборот удобрений с высоким содержанием кадмия, который накапливается в почве, попадает в организм человека и может привести к раку и другим тяжелым заболеваниям. При этом чистые удобрения, к которым, в первую очередь, относятся фосфорные удобрения из России, будут маркироваться специальной зеленой маркой.

Поэтому, помимо населения Европы и других стран, куда экспортируется сельхохпродукция и продукты питания из Старого света, бенефициаром решения ЕС становится Россия, на чем и заострил внимание участников ПМЭФ-2019 спецпредставитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Евросоюз недавно ограничил оборот удобрений с высоким содержанием кадмия, который попадает через удобрения в пищу, которую мы потребляем. А единственной компанией в мире, которая делает самые чистые удобрения, является ФосАгро", - отметил Иванов.

Эта российская компания является активным участником реализации поручения Президента России В.В. Путина по созданию бренда экологически чистой продукции.

По словам ее гендиректора Андрея Гурьева, "вся сельскохозяйственная продукция, выращенная на наших удобрениях, экологически чистая. У России появляется уникальный шанс получить конкурентное преимущество и обеспечить население планеты экологически безопасной и доступной продукцией массового потребления", - резюмировал А. Гурьев.

И нет никаких сомнений, что поручение главы нашего государства, над которым сейчас идет активная работа под руководством Минсельхоза, будет реализовано в срок, ведь в получении дополнительных преимуществ для российской промышленности и сельского хозяйства заинтересованы все участники - как со стороны бизнеса, так и со стороны государства.

И также нет сомнений, что новый экобренд станет новой нефтью и газом России.