Россия потеряла 223 миллиарда рублей из-за больничных

За прошлый год экономика потеряла 223 миллиарда рублей из-за болезней россиян, которые можно было бы предотвратить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на III Форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что для развития экономики в первую очередь нужно создавать максимально комфортные условия труда, заботиться о работниках и их здоровье: производительность труда выше в тех коллективах, где работники меньше болеют. В рамках нацпроекта "Демография" предусмотрены мероприятия по созданию системы поддержки здоровья на производстве.

Также Голикова отметила, что меньше половины жителей страны (45 процентов) с различными хроническими заболеваниями охвачены диспансеризацией, в то время как их доля должна составлять 90 процентов. Хотя есть регионы, активно внедряющие такие подходы. Среди них Алтайский и Красноярский края, Тюменская область.

Размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, который сейчас составляет всего 50 рублей, будет равен прожиточному минимуму ребенка в регионе - в среднем по стране это около 11 тысяч рублей

При росте числа людей, не игнорирующих диспансеризацию, Россия сможет сохранить дополнительно не меньше 150 тысяч жизней в ближайшие шесть лет.

В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин уточнил журналистам в кулуарах форума, что размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, который сейчас составляет всего 50 рублей, будет равен прожиточному минимуму ребенка в регионе. Такого же размера сейчас пособия на первого и второго ребенка, их средний размер составляет 11,2 тысячи рублей. О том, что пособие планируется повысить, накануне сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, критерии выплаты повышенного пособия обсуждаются.

Также он уточнил, что в 2020 году в России, скорее всего, родится меньше детей, чем в этом году, из-за снижения числа женщин детородного возраста. Значит, расходы государства на материнский капитал будут снижаться, и не исключено, что пособие будет повышено за счет высвобождающихся денег по программе маткапитала. Но вопрос еще будет обсуждаться.

Только 44 процента россиян слышали о реализации национальных проектов, лучше всего люди осведомлены о проектах в сферах образования и здравоохранения, говорится в представленном на форуме исследовании аналитического центра НАФИ и Совета Федерации. По мнению респондентов, главные проблемы, которые должны быть решены в ходе реализации проекта "Здравоохранение", - это рост качества медицинских услуг (29 процентов опрошенных), повышение доступности таких услуг и увеличение количества врачей и больниц (25 процентов), снижение цен на медуслуги (24 процента), внедрение современных методов диагностики и лечения и рост зарплат врачей (16 процентов).

Основные ожидания от нацпроекта "Образование" связаны с повышением финансовой доступности образования (27 процентов) и его качества (24 процента). 16 процентов высказали пожелание об отказе от единого государственного экзамена (ЕГЭ). Почти каждый десятый считает, что целесообразно вернуть принципы и подходы советской системы образования, чаще об этом заявляют люди старше 55 лет.