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Рубрика: Власть

Заявка на возврат

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Столичный выпуск № 131(7889)
Россия готова вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) - обе палаты парламента заранее определили состав нашей делегации. Кроме того, уже утвержден текст заявки на подтверждение полномочий россиян в организации. Теперь дело за ПАСЕ, которая 24 июня в Страсбурге решит судьбу участия России, а значит, и взносов от нашей страны в Совет Европы.

Напомним, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда других основных прав. Формальным поводом для этого послужило воссоединение Крыма с Россией.

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Переломным шагом в этой затянувшейся истории может стать принятие ПАСЕ резолюции, защищающей права делегаций. Документ будет рассмотрен на очередной сессии ПАСЕ 24 июня. В случае его принятия представителям РФ должно быть гарантировано право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи.

Принципиальная позиция российской стороны - данный документ должен быть принят без изъятий, ущемляющих права делегаций. Володин не исключил, что наверняка будут попытки вычеркнуть из документа какие-либо отдельные полномочия российской стороны - например, право входить в руководящие органы ПАСЕ, участвовать в мониторинговых миссиях.

Российская делегация может вернуться в ПАСЕ 24 июня для участия в сессии

Если 24 июня ассамблея проголосует в нашу пользу - примет решение изменить свой регламент и гарантировать равноправие делегаций, - то российские депутаты и сенаторы вылетят в Страсбург для участия в сессии ПАСЕ. В этот же день делегация подаст заявку на подтверждение своих полномочий. Ее текст уже утвердил вчера Совет Госдумы. В проекте документа содержится установка на необходимость полного подтверждения полномочий, а также подчеркивается, что Россия не может согласиться с решениями ПАСЕ, которые были приняты в период, когда РФ не участвовала в работе ассамблеи. Кроме заявки был утвержден также состав думской части делегации (ее возглавит вице-спикер Петр Толстой). То же самое параллельно сделал и Совфед, делегацию которого возглавит первый зампред Комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк.

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