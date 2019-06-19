Россияне не пострадали при землетрясении в Японии

Российские граждане не пострадали во время землетрясения в Японии. "По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения 18 июня. Продолжаем отслеживать ситуацию", - сообщает генеральное консульство РФ в Ниигате в своем Twitter.

Дипломаты предупреждают об угрозе повторных землетрясений и оползней в ближайшие несколько дней.

Накануне в западной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,7. Самые сильные подземные толчки зафиксированы на территории префектуры Ниигата. Очаг сейсмической активности залегал на глубине десяти километров под дном Японского моря.

Специалисты распространили предупреждение об угрозе возникновения цунами на побережье между префектурами Ямагата и Исикава, которое через некоторое время было отменено.

По предварительным данным, в результате стихии пострадали как минимум 26 человек. Это жители префектур Мияги, Ямагата, Ниигата и Исикава. В основном они получили легкие травмы. С тяжелыми ранениями госпитализирован один человек. Более 800 местных жителей до сих пор находятся во временных убежищах.