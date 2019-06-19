Россиянина Олега Тищенко США отправят на родину в ближайшее время

Гражданин РФ Олег Тищенко, обвиняемый в попытке приобрести руководства по летной эксплуатации ряда американских истребителей, частично признал свою вину в американском суде и в ближайшие часы должен быть отправлен в аэропорт, чтобы депортировать в Россию.

Сотрудники Министерства внутренней безопасности США должны доставить Тищенко в аэропорт Солт-Лейк-Сити, штат Юта, а дальше он подлежит "самостоятельной депортации". Спецслужбы США проследят, чтобы россиянин покинул пределы США. Ожидается, что он полетит в Россию с пересадкой в Амстердаме.

Тищенко признал свою вину по двум из пяти пунктов обвинения, в том, что касается незаконного вывоза оружия и боеприпасов из США". Три других пункта, касающихся сговора с целью нанесения ущерба США и контрабанде товаров, были сняты судом. Также ему не присудили никакого штрафа. При этом суд приговорил Тищенко к 12 месяцам и одному дню тюремного заключения, но поскольку россиянин находится под стражей уже год и четыре дня, то сразу будет выпущен на свободу. Олег Тищенко, согласно версии американской стороны, в 2011 году попытался приобрести через онлайн-форум любителей авиационных тренажеров руководства по летной эксплуатации американских истребителей F-16, поскольку купить его напрямую не мог - документация такого рода запрещена к вывозу из США. Один из участников форума, американец, приобрел руководство и переправил в Москву. Затем, как утверждает американская сторона, Тищенко захотел приобрести руководства для 26 модификаций летной техники, в том числе для самолетов F-16C, A-10, F-35 и F-22. Переговоры с ним вел агент Министерства внутренней безопасности США через Skype. Все переговоры фигурируют в качестве доказательств в суде.

Арестовать Тищенко американские службы смогли только благодаря грузинским властям, которые выдали его в США.