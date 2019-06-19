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19.06.2019 20:32
Рубрика: Спорт

Кольцо под контролем

Россиянки с побед стартовали на Кубке мира по стритболу
Текст: Илья Трисвятский
Вслед за мужчинами на Кубке мира по стритболу, который проходит в Амстердаме, в борьбу вступили и женские команды. В том числе и сборная России, одержавшая на старте две победы.

Наши девушки входят в число фаворитов турнира. Странно, если бы было иначе, учитывая результаты россиянок на последних двух розыгрышах Кубка мира. В 2017-м наши завоевали главный трофей в Нанте, а год спустя стали серебряными призерами. Три из четырех девушек, ковавших славу отечественного стритбола, - Александра Столяр, Анна Лешковцева и Анастасия Логунова - в строю и сейчас. Причем последние две были вызваны в Амстердам из сборной по классическому баскетболу, которая сейчас активно готовится к стартующему 27 июня чемпионату Европы. К этому трио добавилась Ольга Фролкина, заменив в составе Татьяну Петрушину, еще в апреле порвавшую крестообразные связки колена.

Фото: FIBA.Basketball
Россияне победили украинцев в первый день Кубка мира по стритболу

Свой высокий третий номер посева (из 20) российские девушки подтвердили уже в первом матче, разорвав не самую слабую команду Индонезии (10) - 22:5. Наши соперницы смогли реализовать всего две попытки с игры и одну - с линии штрафных. Для сравнения: у наших цели достигли 20 бросков, причем со средней дистанции россиянки почти не ошибались (18 попаданий из 19). Сам матч продолжался всего 7 минут 43 секунды, став одним из самых скоротечных в программе сегодняшнего дня.

А вот со следующим соперником, сборной Украины, пришлось повозиться. Итоговый победный перевес составил всего одно очко - 13:12. В российской команде главным героем стала Фролкина, которая была точна во всех своих пяти попытках со средней дистанции.

Два следующих матча против команд Италии и Новой Зеландии наши девушки проведут завтра, 21 июня. А сегодня выступление на турнире продолжит мужская сборная России, которая сыграет с Эстонией и Пуэрто-Рико. Напомним, в первый день наши парни уступили Монголии - 12:14 и уверенно справились с украинцами - 21:14. Чтобы пробиться в четвертьфинал, и девушкам, и мужчинам необходимо занять в своей группе место не ниже второго.

Матч россиянок с Индонезией стал одним из самых скоротечных за сегодняшний день

Между тем

Исполнительный директор и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья Галкина вошла в исполком бюро ФИБА-Европа. Всего в него входит 9 человек во главе с президентом европейского отделения ФИБА Тургаем Демирелем. Таков итог заседания бюро ФИБА-Европа, в которое Галкина была избрана на четыре года (2019-2023) еще в мае.

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