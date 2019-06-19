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Рубрика: Власть

Летит на огонь, садится на воду

Самолет-амфибия Бе-200ЧС в пожарной комплектации возможно будет поставляться в США уже со следующего года
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева планирует продавать самолеты-амфибии Бе-200 в США. С таким сенсационным заявлением в рамках авиасалона в Ле-Бурже выступил гендиректор завода Юрий Грудинин. Детище таганрогских авиастроителей впервые принимает участие в международной авиавыставке во Франции - и это тоже сенсация.

В прошлом году бериевцы и Seaplane Global Air Services подписали контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США. И это несмотря на санкции.

- У нас подписаны документы, регламентирующие начало поставок через 15 месяцев с момента начала финансирования, - сказал Грудинин.

Бе-200ЧС - самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды, а самый мощный иностранный аналог - только шесть

Кроме того, у российских авиастроителей есть планы поставок самолетов в различные страны по всему миру. И сегодня "РГ" первой публикует полный список стран, которые заинтересованы в амфибиях.

Бе-200ЧС - самый мощный пожарный гидросамолет в мире. Он берет на борт 12 тонн воды, а самый мощный иностранный аналог - только шесть. Интересный факт, Греция сначала отказалась закупать наши Бе-200, хотя они прекрасно показали себя во время масштабных пожаров в этой стране. Греки по политическим причинам из-за санкций склонялись к покупке дорогого, стоимостью более 90 миллионов евро, политкорректного японского пожарного самолета. Однако сейчас даже Греция находится в списке стран - потенциальных покупателей нашей машины.

У Бе-200 есть колоссальные преимущества. Он изначально спроектирован многофункциональным и переоборудовать его в различные конфигурации эксплуатант может самостоятельно, причем в короткие сроки. Также для амфибии не обязательно сухопутная хорошо оборудованная взлетно-посадочная полоса. Достаточно любого водоема. Плюс в настоящее время на заводе ведутся работы по модернизации шасси, чтобы самолет мог садиться на грунтовку или на выдвижной слип баржи после глиссады на воду.

А ведь этого самолета могло не быть вообще. Еще в 2008 году мало кто верил, что проект реализуют. Чудо сотворили заводчане во главе с гендиректором и руководством МЧС России и Минпромторга.

Фото: РИА Новости
Во Франции открылся 53-й Международный авиасалон "Ле-Бурже"

Многострадальная амфибия имеет по-настоящему драматическую судьбу. Разработанный в Таганроге в период позднего СССР, этот самолет пал жертвой распада страны. В новой России производство наладили было на иркутском заводе, но смогли выпустить всего 7 самолетов. В 2008 году было решено реанимировать проект, передав его снова в Таганрог. Но тут Украина запретила поставлять в Россию запорожские двигатели Д-436. Встал острый вопрос разработки своего мотора. За выполнение этой задачи взялись рыбинские мотористы в кооперации с французами. Рыбинский "ОДК-Сатурн" в партнерстве с французской компанией решили доработать под Бе-200 авиадвигатели SaM 146.

Но тут последовал третий удар, который мог оказаться смертельным для предприятия. Несколько лет назад на слушаниях в Госдуме, когда депутаты заслушивали доклад тогдашнего главы МЧС Владимира Пучкова о госрасходах министерства, прозвучала жесткая критика МЧС со стороны аудитора Счетной палаты РФ Веры Чистовой. Она обоснованно указала на то, что МЧС не забирает предоплату у таганрогских авиастроителей за две предоплаченные машины, хотя все сроки поставки давно вышли. Министру Владимиру Пучкову пришлось объяснить, что это мгновенно обанкротит завод и самолета не будет. Именно Пучков и глава минпромторга Денис Мантуров тогда верили, что новый гендиректор Грудинин справится, и оказались правы.

Кстати, Владимир Пучков сейчас занимает должность советника президента Объединенной авиастроительной корпорации по гидроавиации, то есть продолжает курировать этот проект.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Тимофей Борисов
Справка "РГ"

Бе-200 - российский самолет-амфибия, или "летающая лодка", разработанный специалистами Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Бе-200 способен взлетать и с земли, и с воды. Применяется при тушении пожаров, для поисково-спасательных операций, охраны водных поверхностей, экологических миссий, перевозки пассажиров и грузов.

Власть Безопасность Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство МЧС
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