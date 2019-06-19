Самый дорогой перелет обошелся почти в 700 тысяч рублей

Один из перелетов в Северную Америку был признан самым дорогим в России с начала года. Семейная пара полетела из Москвы в Нью-Йорк, оттуда в Майами, а затем вернулись обратно в Москву. Перелет бизнес-классом обошелся им в 690 тысяч рублей.

Второй по стоимости стал перелет на Мальдивы (маршрут Москва - Мале). За два билета любители пляжного отдыха заплатили 685 тысяч рублей. Третье место досталось поездке из Москвы в Канкун, за два билета в обе стороны пассажир отдал 635 тысяч рублей, сообщает сервис путешествий Туту.ру.

На четвертом месте расположилось единственное внутрироссийское направление, попавшее в рейтинг. Семья из трех человек слетала на майские праздники в Горно-Алтайск и заплатила за это 604 тысячи рублей. Полмиллиона отдала семейная пара за перелет в Сингапур. Пара пенсионеров из Москвы слетала в Лос-Анжелес за 461 тысячу рублей.

В рейтинг самых дорогих перелетов попали и любители путешествовать в одиночестве. За 317 тысяч рублей путешественница слетала в столицу Венесуэлы город Каракас.

Самый дорогой билет из Хабаровска (381 тысяча) был куплен в Новую Зеландию, город Окленд. Из Петербурга самый дорогой авиабилет был куплен в Торонто.