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19.06.2019 11:11
Рубрика: Экономика

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Текст: Татьяна Замахина

Счетная палата впервые готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по регламенту.

Более эффективные проверки станут возможными благодаря новому закону о расширении полномочий Счетной палаты. Он позволяет ведомству проверять использование бюджетных средств дочерними структурами госкорпораций.

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- Мы с вашей помощью изменили закон о Счетной палате, который теперь позволяет более полно смотреть на работу государственных корпораций, - напомнил Кудрин депутатам. - Мы впервые сейчас готовим комплексные проверки для государственных корпораций по выполнению стратегических задач.

Будет проведен анализ качества корпоративного управления, всех процедур внутри этих корпораций, аудиторы проверят также систему государственных закупок, которые не ограничиваются только 223 законом, систему вознаграждений и бонусов.

Проверки по новым методикам в Счетной палате хотят сделать постоянной практикой.

- Это государственные активы, их эффективность серьезно влияет на экономический рост и на судьбу целых отраслей, - подчеркнул Кудрин.

Экономика Бизнес Крупные компании Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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