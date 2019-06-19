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19.06.2019 20:14
Рубрика: Спорт

Маша забыла о боли

Шарапова победно вернулась на корт после травмы
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 131(7889)
Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с января этого года вышла на корт и обыграла Викторию Кужмову в первом круге турнира на Мальорке.

Шарапова, получившая wild card от организаторов, одержала победу в двух сетах - 7:6 (10:8), 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту, за которые россиянка сделала пять эйсов и семь двойных ошибок.

Отметим, что 32-летняя Шарапова в течение долгих месяцев боролась с травмой плеча. Похоже, проблемы позади, о чем довольная Мария сообщила журналистам на пресс-конференции:

- Всегда приятно побеждать. Прошло много времени с тех пор, как я выходила на корт. За это время я поработала над многими аспектами, поэтому теперь я во всеоружии. Есть еще над чем потрудиться, но надо было с чего-то начинать. Много внимания ушло на восстановление после травмы. Приятно отпустить ситуацию, забыть о боли и заняться любимым делом.

Шарапова покинула топ-30 рейтинга WTA

Во втором круге турнира Шарапова сыграет против Ангелик Кербер из Германии, посеянной под первым номером.

Тем временем стало известно, что финал теннисного Кубка Федерации состоится в австралийском городе Перт.

В решающем противостоянии сойдутся сборные Франции и Австралии.

Матчи состоятся 9-10 ноября. Встречи будут сыграны на корте с покрытием хард. Этот финал станет первым с 1978 года, который примет Австралия.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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