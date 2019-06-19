Швеция продлила ужесточенные правила въезда беженцев

Парламент Швеции поддержал продление правил, ужесточающих условия пребывания беженцев. Временный закон о виде на жительство сохранится до 19 июля 2021 года.

Данные правила предусматривают выдачу претендентам временного вида на жительство сроком на три года вместо постоянного. В то же время парламент облегчил возможность для воссоединения семей, информирует ТАСС.

Правила приема беженцев в Швеции ужесточились в 2015 году. Тогда в страну с населением 9,8 миллиона человек въехали 163 тысячи мигрантов.