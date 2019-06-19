Сколько животных может быть в доме?

Комитет Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить максимальное число домашних животных, проживающих в квартире или доме. Допустимое количество питомцев предлагается рассчитывать исходя из метража. А что думают об этом наши белорусские читатели?

Юрий Дорогокупец, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по жилищной политике и строительству:

- Поддерживаю идею. Кстати, по нашему законодательству в квартирах можно содержать не более двух животных: например, две собаки или кошку с собакой. Независимо от метража. Больше, считаю, и не должно быть. Лично мое мнение: если собака выше 25 см в холке, ей вообще не место в квартире. На приусадебных участках, в вольерах - да. А в квартире, думаю, такие животные страдают. В отличие от собак комнатных пород. Не зря же их так называют. У меня, допустим, тоже йорк живет - лохматый и очень хитрый.

Наталья Крох, референт управления жилищно-коммунального хозяйства Минжилкомхоза Беларуси:

- В настоящее время мы работаем над проектом изменений в правила содержания домашних кошек и собак, однако в части их количества в квартирах никаких новшеств не планируется - не больше двух. Конечно, квартиры разные бывают. Но когда хозяин выводит из подъезда на прогулку сразу двух овчарок - это одно. А если пять? Другое дело в частных домах - там, при условии соблюдения всех санитарных и гигиенических требований, количество животных не ограничивается. Между тем предусматриваются и другие новшества. Например, планируется ввести обязательное чипирование животных, прописывается необходимость уборки за ними во время выгула в общественных местах и т. д. Люди должны понимать, что домашний питомец - это большая ответственность.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

- Даже если появится документ, ограничивающий число животных в квартире в зависимости от метража, несогласные найдут возможность такой запрет обойти. К слову, у меня в квартире два бульдога - места всем хватает. В то же время сегодня очень актуальна проблема обращения с бездомными животными, которая действительно требует решения. Почему бы нам не пойти по пути стран, в которых таких животных стерилизуют, прививают и чипируют, что позволяет следить за их здоровьем и численностью? А еще, конечно, нужно ужесточать ответственность людей, которые выбрасывают питомцев на улицу.

Тамара Цариковская, директор ГП "Фауна города":

- Если метраж позволяет, можно было бы и больше животных разрешить содержать. Как найти золотую середину? Механизм пока не представляю. Но самое главное, не доставлять неудобства соседям - это первое. Второе, обязательно регистрировать животных в жилищных службах - у нас многие хозяева этим правилом пока пренебрегают. Кроме того, вопрос же не только в жилплощади. За собаками и кошками ухаживать нужно. А у нас люди не всегда понимают, что это значит. В прошлом году, например, мы из однокомнатной квартиры забрали 89 котов. Представляете, что там творилось?..