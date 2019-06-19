Фестиваль в Витебске приготовил немало удивительных сюрпризов

Стопроцентная готовность к проведению XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" должна быть обеспечена к 3 июля. Такую задачу поставил перед местными органами власти вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, который недавно проинспектировал главную фестивальную площадку и участвовал в заседании организационного комитета "Славянского базара":

- Этот фестиваль - одно из важнейших событий для нашей страны. Создать максимум комфорта для участников и гостей - главная задача.

Игорь Петришенко акцентировал внимание на том, что афиша в нынешнем году разнообразна, есть новые проекты.

Директор фестиваля Глеб Лапицкий знакомит с особенностями нынешнего форума. В официальной программе - свыше 120 проектов.

Один из новых - грандиозный КВН-концерт, который впервые пройдет на сцене Летнего амфитеатра. В нем примут участие четыре команды из Высшей лиги и два белорусских коллектива. Вести игру будет Денис Дорохов из "Сборной Камызякского края". Необычный проект EUROPA PLUS TV соберет на одной сцене мировых звезд, кумиров современного поколения молодежи, первые голоса самых популярных радиостанций. Большой танцевальный фестиваль пройдет на площади Победы - в нем задействованы около 800 танцоров из 120 коллективов.

87 процентов составит в этом году самоокупаемость мероприятий "Славянского базара в Витебске"

И еще любопытный момент. "Золушка приедет в Витебск на коньках" - это выражение уже стало крылатым в околофестивальных кулуарах. Дело в том, что впервые в качестве фестивальной площадки задействуют Ледовый дворец. Два спектакля ("Лебединое озеро" и "Золушка") здесь даст Санкт-Петербургский балет на льду. Артисты, среди которых чемпионы мира и Европы по фигурному катанию, везут несколько фур декораций. Обязательно войдет в историю, уверены организаторы, также "Увертюра фестиваля: от классики до рока" - вместе с Президентским оркестром на сцену выйдут настоящие легенды - известнейшие артисты из Беларуси, России, Италии, Молдовы, США, Франции и других стран. Глеб Лапицкий отмечает:

- Мы постарались максимально объединить разные народы, жанры, направления искусства. Очень богатой на этот раз станет итальянская сборка - от признанных мастеров до новых, но уже хорошо известных имен. Впервые приезжает Маурицио Швейцер - официальный "клон", двойник Адриано Челентано. Говорят, сам Адриано признавался: он не в состоянии отличить, где поет лично в молодости, а где - Маурицио. Еще одна изюминка - в закрытии форума будет участвовать София Ротару. На этот раз мы равномерно "распределили" звезд, чтобы церемонии открытия и закрытия были одинаково интересны для зрителя. В фестивале примут участие представители свыше 40 государств.

На ярмарку народных ремесел "Город мастеров", которая пройдет с 11 по 15 июля в рамках фестиваля, ожидается приезд около 400 умельцев из разных стран. Фото: Роман Щербенков

Джазовые ночи, пятидневная большая бесплатная концертная программа на площади Победы - атмосферой праздника в городе вдоволь можно будет насладиться и без покупки билетов.

Благодаря открытию безвизового режима в нынешнем сезоне в Витебске ожидают большой наплыв иностранных туристов. За рубежом уже раскуплено около 4 тысяч билетов. В целом реализовали около 50 тысяч квитков.

Сейчас завершается подготовка инфраструктуры. Председатель Витебского горисполкома Виктор Николайкин отметил, что в списке "номер один" - свыше 150 объектов. Обустроены въезды в город, совершенствуются иллюминация, архитектурная подсветка зданий и памятников, обновлен парк автобусов и троллейбусов. Еще в городе высажено свыше 10 тысяч саженцев деревьев и около миллиона цветов. На проспекте Московском, вблизи площади Победы, фестивальные ночи украсит аллея цветущей сакуры. С помощью световых элементов засверкают сотни растущих на проспекте деревьев. А на улицах сейчас устанавливают "зеленые" ландшафтные фигуры и композиции. С размахом пройдет ярмарка - торговые ряды растянутся более чем на 10 километров. Под них отведено около 20 площадок.

Активно идет работа по оформлению сцены. Организаторы обещают удивить зрителя. Подробности пока не раскрываются. Известно лишь, что с помощью множества светодиодных экранов сцена будет угловатой и состоять из множества геометрических форм. Появится отдельная зона для ведущих. Главный акцент сделан на масштабное возвращение к васильку - обновленный символ фестиваля в модном ультрафиолетовом обрамлении будет присутствовать практически повсеместно.

Участников и гостей уже готовы принять 30 объектов общественного питания, отели и общежития.

С сольными концертами на фестивале выступят Стас Михайлов, Валерий Леонтьев, Надежда Кадышева... Фото: Роман Щербенков

Что в программе дня Союзного государства?

- Встреча ветеранов Великой Отечественной войны с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой;

- Встреча Госсекретаря Союзного государства с руководством Витебской области;

- Посещение Григорием Рапотой Музея-усадьбы Ильи Репина "Здравнево" в 15 километрах от Витебска;

- Гала-концерт "Союзное государство приглашает...", посвященный 20-летию Союзного государства и 50-летию Белорусского государственного ансамбля "Песняры".