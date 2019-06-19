Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 143-ФЗ "О внесении изменения в статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 30 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 июня 2019 года

Внести в часть 1 статьи 13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 30, ст. 4600; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; 2018, N 31, ст. 4831) изменение, заменив слова "не прошедшего перерегистрацию" словами "в запись о регистрации которого не внесены изменения, касающиеся смены учредителя, изменения состава соучредителей, наименования (названия), языка (языков), примерной тематики и (или) специализации средства массовой информации, территории распространения продукции средства массовой информации, доменного имени сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (для сетевого издания), а также формы и (или) вида периодического распространения массовой информации, либо распространение продукции зарубежного периодического печатного издания без разрешения на ее распространение на территории Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин