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19.06.2019 10:57
Рубрика: В мире

СМИ: Помпео предупредил Иран о военном ответе со стороны США

Текст: Константин Волков

Госсекретарь США Майк Помпео предупредил Тегеран в частном порядке, что если вследствие эскалации геополитической ситуации Ираном погибнет хотя бы один американский военнослужащий, Вашингтон "нанесет ответный удар". Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

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Как выяснило издание, Помпео заявил это еще в мае, то есть до последнего инцидента с танкерами в Оманском заливе. Причем заявление было сделано перед иракскими чиновниками, чтобы они передали его Ирану.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не хочет войны.

Как заявил 19 июня секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, Тегеран и Вашингтон не начнут войну.

Фото: REUTERS
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"Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы война произошла", - цитирует РИА Новости слова Шамхани.

При этом США заявили 17 июня, что намерены отправить на Ближний Восток дополнительные военные силы в ответ на "угрозу со стороны Ирана". По словам главы Пентагона Патрика Шанахана, речь может идти о тысяче военнослужащих. При этом Шанахан подчеркнул, что цель отправки - не конфронтация с Ираном, а обеспечение безопасности США и союзников.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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