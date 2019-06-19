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19.06.2019 14:14
Рубрика: Власть

Совбез: Наступает эра цифрового терроризма

Текст: Иван Егоров
По данным Совбеза России, сегодня интернет - это основной механизм управления разрозненными силами и средствами, в том числе и финансовыми, для террористов. Сейчас, по экспертным оценкам, насчитывается около 30 тысяч экстремистских и террористических сайтов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала

Как заявил на международной встрече по безопасности в Уфе замсекретаря Совбеза России Юрий Коков, все это позволяет сделать вывод о том, что наступает эра технологического и цифрового терроризма. По его мнению, по масштабам последствий такой терроризм уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. При этом он привел данные о том, что интернетом активно пользуется свыше 4 млрд человек во всем мире. В течение 2018 года количество участников самых популярных соцсетей увеличивалось ежедневно на 1 млн человек, то есть на 11 человек в секунду. Каждый месяц в соцсетях взаимодействует более 3 млрд человек, при этом среднестатистический интернет-пользователь проводит в сети до 6 часов в день. Таким образом, в прошлом году люди суммарно находились в онлайн режиме около 1 млрд лет. Еще одна интересная цифра - сейчас две трети из более 7,7 млрд. населения планеты имеют мобильный телефон с возможностью выхода в интернет и социальные сети.

"Вот почему очень важно соответствовать современным вызовам "цифровизации" в сфере безопасности, имея в виду - киберугрозы, роботизацию, создание квантовых компьютеров, "искусственный интеллект", - считает Юрий Коков.

Фото: iStock
Совбез рассказал о новой форме терроризма

По мнению замсекретаря российского Совбеза, в этих условиях сохранение разногласий между странами в оценках и подходах к роли и месту глобальной сети в общественной жизни недопустимо.

"Перефразируя одно высказывание, хотел бы отметить, что, по меньшей мере, не логично своими руками создавать параллельную вселенную свободную от закона и морали",- сказал участникам форума Коков.

Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности Борьба с финансированием терроризма
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