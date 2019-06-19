Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала

К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций России, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США.

По экспертным оценкам, в прошлом году в сравнении с 2017 годом количество террористических атак в мире уменьшилось более чем на треть, а число жертв - на четверть. Отмечается и снижение терактов, совершенных наиболее опасной группировкой ИГИЛ.

Вместе с тем, по мнению замсекретаря Совбеза, говорить о победе над терроризмом явно преждевременно. В настоящее время в мире действуют сотни террористических группировок. К числу наиболее активных из них относятся запрещенные в РФ - ИГИЛ, "Аш Шабаб аль-Муджахедин", "Боко Харам" и "Аль-Каида исламского Магриба". Ежегодно их жертвами становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей.

По данным Юрия Кокова, основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африканский континент, Южная и Юго-Восточная Азия. По данным российского Совбеза, наряду с действующими здесь местными террористическими структурами, не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в тех странах, где они проживают.

Как отметил Коков, эти угрозы актуальны и для государств Евросоюза, где уже в этом году был совершен ряд террористических акций в Голландии, Норвегии, Испании и Франции.