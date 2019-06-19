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19.06.2019 10:35
Рубрика: Власть

Совбез РФ: Угроза создания террористического квазигосударства миновала

Текст: Иван Егоров
К настоящему времени нейтрализована угроза создания террористического квазигосударственного образования на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков в Уфе на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По его словам, боевые формирования международных террористических организаций в Сирии и Ираке разгромлены в результате контртеррористических операций России, ее союзников и партнеров на Ближнем Востоке, а также действий сил коалиции во главе с США.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Путин заявил о поражении боевиков в Сирии благодаря помощи России

По экспертным оценкам, в прошлом году в сравнении с 2017 годом количество террористических атак в мире уменьшилось более чем на треть, а число жертв - на четверть. Отмечается и снижение терактов, совершенных наиболее опасной группировкой ИГИЛ.

Вместе с тем, по мнению замсекретаря Совбеза, говорить о победе над терроризмом явно преждевременно. В настоящее время в мире действуют сотни террористических группировок. К числу наиболее активных из них относятся запрещенные в РФ - ИГИЛ, "Аш Шабаб аль-Муджахедин", "Боко Харам" и "Аль-Каида исламского Магриба". Ежегодно их жертвами становятся две трети из общего числа потерпевших от терроризма людей.

По данным Юрия Кокова, основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Африканский континент, Южная и Юго-Восточная Азия. По данным российского Совбеза, наряду с действующими здесь местными террористическими структурами, не прекращаются попытки международных террористических организаций по созданию в этих регионах сети своих законспирированных "спящих" ячеек. В частности, если раньше игиловцы призывали сторонников переезжать в Ирак и Сирию, то теперь предлагают им оставаться для продолжения джихада в тех странах, где они проживают.

Как отметил Коков, эти угрозы актуальны и для государств Евросоюза, где уже в этом году был совершен ряд террористических акций в Голландии, Норвегии, Испании и Франции.

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