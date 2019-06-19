"Спартак" расторг контракт с капитаном Денисом Глушаковым

"Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Глушаков перешел в "Спартак" в 2013 году из московского "Локомотива". В общей сложности 32-летний полузащитник провел в составе "красно-белых" 173 игры и забил 23 мяча, был капитаном команды.

Вместе со "Спартаком" Глушаков стал чемпионом России (2016/17) и обладателем Суперкубка страны (2017).