Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года "О противодействии экстремистской деятельности" с изменениями на 29 апреля 2008 года).

4887. Видеозапись "Мы растем и никуда не уйдем" 22.04.2006 г. американский город Лэнсинге", размещенная на сайтах сети "Интернет" (решение Центрального районного суда г. Хабаровска от 06.02.2019);

4888. Видеоролик под названием "Б. Севостьянов - Забери меня мама", продолжительностью 3 минуты 15 секунд, тип файла: mp4, размер 168 МБ, видеоряд которого сопровождается музыкальной композицией, текст которой начинается со слов "Я - солдат номер девять..." и заканчивается словами "Мы заблудшие души на никчемной войне.", авторство которой приписано Борису Севостьянову (решение Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);

4889. Видеоролик под названием "Б. Севостьянов - Магадан", продолжительностью 4 минуты 1 секунда, тип файла: mp4, размер 45,6 МБ, видеоряд которого сопровождается музыкальной композицией, текст которой начинается со слов "Это ж надо жить в 140 миллионной стране ..." и заканчивается словами "Вы просто нищеброды в ожидании мессии.", авторство которой приписано Борису Севостьянову (решение Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);

4890. Песня под названием "Вандал - Никаких компромиссов", продолжительностью 4 минуты 41 секунда, тип файла: mp3, размер файла 10,7 МБ, текст которой начинается со слов "Смерть парит над отчизной моей..." и заканчивается словами "...Псы войны насытятся в сласть!", исполнение которой приписано группе "Вандал" (решение Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);

4891. Песня под названием "Коловрат - Друзья по пиву", продолжительностью 4 минуты 17 секунд, тип файла: mp3, размер 7,85 МБ, текст которой начинается со слов "Утром рано на работу..." и заканчивается словами "Пусть убираются домой!", исполнение которой приписано группе "Коловрат" (решение Артемовского городского суда Приморского края от 05.03.2019);

4892. Видеообращение Султанахмедова К.И. и других лиц, размещенное в международной компьютерной сети "Интернет" на сайте "Вилайят Дагестан" и сайт "Вилайят Дагестан" (решение Избербашского городского суда Республики Дагестан от 10.03.2016);

4893. Видеоматериал "Обращение Абу Аниса из Земель Халифата", также распространяющийся под названиями "А massage from brother Abu Muhammad Ar Rusi" (в пер. с англ. Послание от брата Абу Мухаммад Ар Руси), продолжительностью 6 мин. 10 сек., начинающийся словами "Это послание, обращенное ко всем мусульманам, который понимают русский язык" и заканчивающийся словами: "Не обманывайте себя. Завтра может закрыться дорога, а если не закроется дорога, то может закрыться сердце" (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019);

4894. Видеоматериал "Речь Аднани", продолжительностью 2 мин. 20 сек., начинающийся словами на арабском языке, продолжающийся демонстрацией людей, облаченных в военную форму, несущих флаг международной террористической организации "Исламское государство", сценами насилия с субтитрами на русском языке: "Нас не содрогает мистика времени, подобно горам мы никогда не отступим" и завершающийся видеовставками взрывов с субтитрами на русском языке: "О, Аллах, даруй нам стойкости пока мы не увидим как наши тела разрываются в клочья ради Лика твоего" (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019);

4895. Видеоматериал "Одинокий волк", продолжительностью 21 мин. 51 сек., также распространяющийся под аналогичным названием на английском языке "The Islamic state - The lone wolf", начинающийся с графической заставки с надписью "Furat mediacenter", изображений волка и подписи "Одинокий волк", показ которых сопровождается песнопениями на арабском языке, а также звуковым сопровождением на русском языке: "Войдя в селение, российские солдаты учинили расправу", и заканчивающийся показом речи проповедника на арабском языке с сопровождением русского текста на экране "Тот, кто сражается, сражается во благо себе. Воистину, Аллах не нуждается в мирах!" (решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 27.03.2019).

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