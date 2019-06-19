США готовят еще один удар по Huawei

Чуть ранее китайская корпорация потребовала, чтобы американская Verizon Communications Inc выплатила 1 миллиард долларов за лицензию на принадлежащие и запатентованные Huawei технологии.

В Пекине Рубио называют одним из "наиболее радикальных активистов" Республиканской партии и напоминают, что он поддерживает антикитайские настроения, постоянно обвиняет Китай в неких "кражах" прав на интеллектуальную собственность хозяйствующих субъектов США, не предоставляя никаких доказательств и оперируя понятиями "с большой вероятностью" и "весьма возможно". В последнее время Рубио называет китайскую корпорацию Huawei "серьезной угрозой для национальной безопасности США", постоянно подливая масла в огонь торговых разногласий и противоречий.

Очередная инициатива Рубио стала свидетельством того, что США продолжают придерживаться двойных стандартов в области защиты интеллектуальной собственности. Когда иностранные компании используют патенты США, им многократно и жестко указывают на важность защиты интеллектуальной собственности хозяйствующих субъектов Штатов. Когда же американские компании желают воспользоваться иностранными патентами, они ведут себя агрессивно и стремятся отстаивать свои коммерческие интересы с помощью административно-политического ресурса.