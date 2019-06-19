Старейшая жительница Европы скончалась на юге Италии

В Италии на 117-м году жизни умерла старейшая жительница Европы Джузеппа Робуччи. Печальную новость сообщил мэр города Поджо-Империале Альфонсо Д`Алоизио. "Мы всегда гордились, что она была нашей землячкой", - подчеркнул градоначальник и выразил соболезнования родным и близким покойной.

Робуччи родилась 20 марта 1903 года. Питалась она весьма скромно, никогда не употребляла алкоголь и не курила. Со здоровьем особых проблем не было. В мае "бабушка Пеппа" даже проголосовала на выборах в Европарламент. У Робуччи было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.

В рейтинге долгожителей мира пожидая итальянка занимала вторую строчку, уступив пальму первенства жительнице Японии Канэ Танаки.