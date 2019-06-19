Судьи отменили три гола Бразилии в матче против Венесулы

В матче второго тура группового раунда Кубка Америки-2019 сборная Бразилии не смогла обыграть Венесуэлу. Бразильцы трижды поразили ворота соперника, однако голы не были засчитаны.

На продолжающемся в Бразилии Кубке Америки сыграны матчи второго тура в группе А. Сборная Бразилии на стадионе "Отавиу Мангабэйра" в Салвадоре встречалась с командой Венесуэлы, а Перу с командой Боливии.

Бразильцы, как и подобает хозяевам, больше атаковали, и на 37-й минуте встречи Робетро Фирмино поразил ворота соперника. Однако за мгновение до этого он нарушил правила, и арбитр Хулио Баскуньян гол не засчитал.

Во втором тайме Бразилия сумела отличиться еще дважды, но тут на выручку Венесуэле пришла система VAR. На 60-й минуте комбинацию бразильцев завершил форвард Габриэл Жезус, но при помощи системы видеопомощи был зафиксирован офсайд. Недолгой оказалась и радость хозяев турнира за три минуты до конца встречи. Гол Фелипе Коутиньо также был отменен, поскольку система VAR показала, что игрок также находился в положении "вне игры". Итог встречи - нулевая ничья.

Любопытно, что на этом турнире в ворота сборной Венесуэлы не засчитали уже пять забитых мячей! Два из них пришлись на матч первого тура против Перу. Тогда бригада арбитров отменила голы Кристофера Гонсалеса и футболиста московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

В другом матче группы А команда Перу переиграла Боливию - 3:1. Боливийцы открыли счет с пенальти на 28-й минуте. Отличился Марсело Мартинс. Еще до перерыва перуанцы смогли отыграться - атаку своей команды завершил Паоло Герреро, для которого этот забитый мяч стал 11-м в истории Кубка Америки. Победу своей команде принес Фарфан. Ударом головой он вывел свою команду вперед, а в компенсированное время матча он ассистировал Эдисону Флоресу.

После двух туров команды Бразилии и Перу набрали по 4 очка, и в матче между собой определят сильнейшего в группе. У Венесуэлы два очка и в заключительном матче эта команда встретится с Боливией. Матчи пройдут 22 июня.