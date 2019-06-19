Судно из КНДР зашло незамеченным в порт Южной Кореи

Южнокорейские военные и Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) оказались в центре скандала, когда выяснилось, что они не заметили приплывшее из Северной Кореи рыболовецкое судно, которое было обнаружено лишь после захода в южнокорейский порт Самчхок.

Как следует из попавших в прессу предварительных результатов расследования, небольшое северокорейское рыболовецкое судно, на борту которого было четверо граждан КНДР, вышло 10 июня из порта на восточном побережье КНДР в провинции Северная Хамгён. Примерно в 9 часов вечера 12 июня судно пересекло Северную разделительную линию, которая является де-факто морской границей между Югом и Севером Кореи, и продолжило движение в южном направлении. Из-за ухудшения погоды северокорейские моряки решили в итоге пристать к берегу, зайдя в порт южнокорейского города Самчхок вечером 15 июня.

Далее все развивалось по анекдотическому сценарию. Обнаружили "гостей" ни корабли или самолеты ВМС РК, которые контролируют морскую границу, ни корабли СБО РК, которые наблюдают за передвижениями гражданских судов, а обычный житель города Самчхок, который вышел прогуляться на набережную. Он увидел у мола нетипичное для Южной Кореи судно, где были на борту люди, по его словам, "в странной одежде". Как выяснили следователи, прохожий заметил судно в 18-50 по местному времени и спросил у находившихся на борту откуда они. Те ответили, что прибыли из Северной Кореи, и вышли на причал порта.

Один из северокорейцев сказал, что "хочет поговорить со своим родственником, который живет в Сеуле", попросив при этом южанина одолжить мобильный телефон. Прохожий в итоге позвонил в полицию, сообщив, что в Южную Корею прибыло северокорейское судно.

Двое членов экипажа изъявили желание остаться на Юге и, по словам военных следователей, с самого начала планировали побег. Остальные двое северян попросили их вернуть в КНДР, что власти Юга и сделали.

В итоге вся эта история превратилась в крупный скандал и сильную головную боль для тех, кто должен обеспечивать безопасность водных рубежей Южной Кореи. Получилось, что северокорейское судно находилось в водах Юга три дня, зашло на 130 километров вглубь водной территории и было обнаружено случайным человеком лишь тогда, когда само прибыло уже в порт южнокорейского Самчхока. По словам представителей министерства обороны РК, в это время корабли ВМС, патрульные самолеты Р-3, корабли СБО РК и радары работали в обычном режиме по охране границы и водной территории, но не смогли увидеть судно.

Эксперты в итоге задают законные вопросы по поводу эффективности системы обеспечения безопасности и действий как военных, так и сотрудников Службы береговой охраны. Официальные представители минобороны РК пока отказываются давать комментарии для прессы, но в частных разговорах оправдываются, что небольшое деревянное судно трудно заметить радарами, а потому оно вполне могло и "проскочить" через всю систему наблюдения. Теперь южнокорейцы также задаются вопросом, сколько еще "гостей" из КНДР могли так спокойно посещать их территорию.