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19.06.2019 08:51
Рубрика: В мире

Судно из КНДР зашло незамеченным в порт Южной Кореи

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южнокорейские военные и Служба береговой охраны Республики Корея (СБО РК) оказались в центре скандала, когда выяснилось, что они не заметили приплывшее из Северной Кореи рыболовецкое судно, которое было обнаружено лишь после захода в южнокорейский порт Самчхок.

Как следует из попавших в прессу предварительных результатов расследования, небольшое северокорейское рыболовецкое судно, на борту которого было четверо граждан КНДР, вышло 10 июня из порта на восточном побережье КНДР в провинции Северная Хамгён. Примерно в 9 часов вечера 12 июня судно пересекло Северную разделительную линию, которая является де-факто морской границей между Югом и Севером Кореи, и продолжило движение в южном направлении. Из-за ухудшения погоды северокорейские моряки решили в итоге пристать к берегу, зайдя в порт южнокорейского города Самчхок вечером 15 июня.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Далее все развивалось по анекдотическому сценарию. Обнаружили "гостей" ни корабли или самолеты ВМС РК, которые контролируют морскую границу, ни корабли СБО РК, которые наблюдают за передвижениями гражданских судов, а обычный житель города Самчхок, который вышел прогуляться на набережную. Он увидел у мола нетипичное для Южной Кореи судно, где были на борту люди, по его словам, "в странной одежде". Как выяснили следователи, прохожий заметил судно в 18-50 по местному времени и спросил у находившихся на борту откуда они. Те ответили, что прибыли из Северной Кореи, и вышли на причал порта.

Один из северокорейцев сказал, что "хочет поговорить со своим родственником, который живет в Сеуле", попросив при этом южанина одолжить мобильный телефон. Прохожий в итоге позвонил в полицию, сообщив, что в Южную Корею прибыло северокорейское судно.

Двое членов экипажа изъявили желание остаться на Юге и, по словам военных следователей, с самого начала планировали побег. Остальные двое северян попросили их вернуть в КНДР, что власти Юга и сделали.

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В итоге вся эта история превратилась в крупный скандал и сильную головную боль для тех, кто должен обеспечивать безопасность водных рубежей Южной Кореи. Получилось, что северокорейское судно находилось в водах Юга три дня, зашло на 130 километров вглубь водной территории и было обнаружено случайным человеком лишь тогда, когда само прибыло уже в порт южнокорейского Самчхока. По словам представителей министерства обороны РК, в это время корабли ВМС, патрульные самолеты Р-3, корабли СБО РК и радары работали в обычном режиме по охране границы и водной территории, но не смогли увидеть судно.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Эксперты в итоге задают законные вопросы по поводу эффективности системы обеспечения безопасности и действий как военных, так и сотрудников Службы береговой охраны. Официальные представители минобороны РК пока отказываются давать комментарии для прессы, но в частных разговорах оправдываются, что небольшое деревянное судно трудно заметить радарами, а потому оно вполне могло и "проскочить" через всю систему наблюдения. Теперь южнокорейцы также задаются вопросом, сколько еще "гостей" из КНДР могли так спокойно посещать их территорию.

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