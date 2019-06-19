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19.06.2019 17:57
Рубрика: Экономика

Идут на клик

Оформить документы в любой жизненной ситуации можно будет, не выходя из дома
Текст: Юлия Кривошапко
При рождении ребенка, поступлении в вуз, переезде в другой регион гражданам больше не придется ходить по многочисленным инстанциям, чтобы оформить нужные документы. Сделать это можно будет онлайн, буквально "в один клик" через суперсервисы госуслуг.
С запуском суперсервисов звонить, писать в инстанции и обивать их пороги не потребуется. Фото: Oatawa / Istock С запуском суперсервисов звонить, писать в инстанции и обивать их пороги не потребуется. Фото: Oatawa / Istock
С запуском суперсервисов звонить, писать в инстанции и обивать их пороги не потребуется. Фото: Oatawa / Istock

В течение месяца Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) представит в открытом доступе первые прототипы таких суперсервисов, чтобы граждане могли с ними ознакомиться и высказать свои замечания.

Суперсервисы - комплексы государственных услуг, сгруппированные по типичным жизненным ситуациям. Их можно будет получать онлайн в сокращенные сроки.

Первыми гражданам будут представлены прототипы суперсервисов госуслуг, связанные с такими жизненными ситуациями, как рождение ребенка, поступление в вуз онлайн, переезд в другой регион.
На портале госуслуг можно будет оплатить автоштраф без комиссии

Кроме того, в списке первоочередных для тестирования - суперсервис "Утрата близкого человека" и "Цифровое исполнительное производство", рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

"Мы понимаем, что пользователями суперсервисов станут миллионы граждан, поэтому в ближайшее время целевые модели будут представлены в открытом доступе (на сайте госуслуг или на специально созданном ресурсе - оба варианта сейчас обсуждаются. - Прим. ред.). Рассчитываем получить обратную связь от конечных пользователей и учесть замечания при реализации продукта", - уточнил замминистра.

Он напомнил, что работа над суперсервисами ведется полгода, в ней принимают участие около 200 представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти и экспертов. Всего планируется запустить 25 суперсервисов. Список был утвержден на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Максима Акимова. По словам Максима Паршина, по большей части из них уже готовы описания целевых моделей, их презентации, прототипы и "дорожные карты" реализации. Первые суперсервисы должны появиться уже в 2019 году. Они будут покрывать не менее 90 процентов всех взаимодействий граждан, бизнеса и государства.

Первыми представят прототипы суперсервисов госуслуг, связанные с такими жизненными ситуациями, как рождение ребенка и поступление в вуз онлайн

В целом проект позволит сделать государственные услуги проактивными.

Портал госуслуг сам будет напоминать пользователям - по электронной почте, в соцсетях или через push-уведомления на экране телефона - о том, что они нуждаются или имеют право на получение тех или иных услуг.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В рамках рабочей группы АНО "Цифровая экономика" начато обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом двух суперсервисов - "Цифровое исполнительное производство" и "Поступление в вуз онлайн". Они получили одобрение.

Как поясняла первый замдиректора Федеральной службы судебных приставов Ольга Помигалова, суперсервис "Цифровое исполнительное производство" позволит гражданам оперативно получать уведомления о взысканиях по исполнительному производству, информацию по конкретному делу. С его помощью можно будет также гасить долги и подавать жалобы.

В перспективе суперсервис позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за границу, в течение одного часа с момента оплаты. Сейчас, по данным Федеральной службы судебных приставов, такая процедура занимает около одного дня. Этот функционал планируется реализовать ближе к 2022 году.

25 суперсервисов госуслуг будут запущены для граждан и бизнеса

Суперсервис для онлайн-поступления в вуз будет содержать функцию сбора нужных для поступления документов, их подачу в выбранный вуз. Кроме того, с его помощью можно будет получать уведомления о результате.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Государственные интернет-услуги
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