Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет

Размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в регионе, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин.

Пособие в таком же размере сейчас платится на первого и второго ребенка. В среднем по стране его размер составляет 11,2 тысячи рублей.

Министр уточнил, что в следующем году детей в России по естественным причинам родится меньше. Это значит, что меньше денег понадобится на выплату маткапитала.

Деньги, которые могут высвободиться, не планируют тратить на несоциальные нужды. Не исключено, что за счет этих средств будут повышать размер пособий. Но вопрос еще будет обсуждаться, добавил Топилин.