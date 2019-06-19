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19.06.2019 11:08
Рубрика: Экономика

Топилин уточнил размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет

Текст: Марина Гусенко
Размер пособий на детей от 1,5 до 3 лет будет равен размеру прожиточного минимума ребенка в регионе, сказал министр труда и соцзащиты страны Максим Топилин.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Пособие в таком же размере сейчас платится на первого и второго ребенка. В среднем по стране его размер составляет 11,2 тысячи рублей.

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Министр уточнил, что в следующем году детей в России по естественным причинам родится меньше. Это значит, что меньше денег понадобится на выплату маткапитала.

Деньги, которые могут высвободиться, не планируют тратить на несоциальные нужды. Не исключено, что за счет этих средств будут повышать размер пособий. Но вопрос еще будет обсуждаться, добавил Топилин.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Декретные и пособия на ребенка
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