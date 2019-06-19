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19.06.2019 06:45
Рубрика: В мире

Трамп официально объявил о планах баллотироваться на второй срок

Фото: AP Photo/John Raoux Фото: AP Photo/John Raoux
Фото: AP Photo/John Raoux

Во время выступления в городе Орландо (штат Флорида) Дональд Трамп объявил о начале новой президентской кампании. Попутно хозяин Белого дома рассказал собравшимся о своих успехах.

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"Экономика в лучшем состоянии за всю историю. Страна процветает и достигает новых высот. Другие государства нам завидуют", - подчеркнул американский лидер. Не забыл он и о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которому так не удалось найти доказательств сговора Трампа с представителями России.

"Никто не проявлял большей жестокости по отношению к Москве, чем я", - отметил политик. Свои слова он подкрепил фактами - против РФ были введены многочисленные санкции, а Европе предоставлены альтернативные источники энергоносителей. "Это очень серьезный удар по России", - подытожил Трамп. Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

В мире США Дональд Трамп
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