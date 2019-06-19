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У спин-оффа "Бивиса и Батт-хеда" "Дарья" появится свой спин-офф

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    19.06.2019, 14:07
Текст:   Олег Усков

У спин-оффа анимационного сериала "Дарья", являющегося "ответвлением" анимационной франшизы "Бивис и Батт-хед", появится свой спин-офф.

Как сообщает MTV.com, речь идет об анимационном сериале "Джоди", главной героиней которой станет титульный персонаж - подруга Дарьи, одноклассница Бивиса и Батт-хеда.

Продюсером сериала выступит 46-летняя актриса, модель и телеведущая, дочь Дайаны Росс Трейси Эллис Росс (призовой ситком "Черноватый", C.S.I.). Она же озвучит Джоди.

Шоураннер - Грейс Нкенге Эдвардс (сериал "Белая ворона").

Сериал станет первым в череде запланированных MTV проектов, основанных на легендарных, "золотых" программах канала девяностых.

По сюжету шоу, которое обещано выполнить в ключе сатиры на разного рода современные реалии и высмеваниях "поколения Z", Джоди Лэндон заканчивает колледж и находит свою первую работу.

Сериал станет "взрослой" анимационной комедией, делающей упор на "проблемах афроамериканской женщины".

Ранее сообщалось о планах перезапуска самой "Дарьи".

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