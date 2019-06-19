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19.06.2019 09:09
Рубрика: Общество

Ученые рассказали, на какую уловку собак чаще всего ведутся люди

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Известно, что зрительный контакт между людьми и собаками имеет решающее значение для социального взаимодействия. Но у собак есть еще один способ влияния на людей - их умение делать брови домиком умиляет, создает особый эмоциональный настрой при общении.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Ученые выяснили, почему одни люди любят кошек, а другие - собак

Недавнее исследование, например, показало, что собаки в приютах быстрее получают лекарственные препараты, если они чаще поднимают брови, и легче находят новых хозяев.

Авторы нового исследования, результаты которого опубликованы в PNAS, теперь приходят к выводу, что мы, люди, научили собак этому трюку в процессе одомашнивания.

Ученые под руководством Джулианы Камински из Портсмутского университета (Великобритания) сравнили лицевые мышцы четырех волков и шести собак. Они увидели сходство во многом - за двумя исключениями: мышцы, которая поднимает внутреннюю часть брови, и той, которая подтягивает внешний угол век к ушам. У собаки это стандартные, полноценные мышцы, а у волка - редкие мышечные волокна и соединительная ткань.

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