Уроженка Украины рассказала о своей жизни после обращения к Путину

Ирина Баракат, которая в Сирии в результате бомбежки стала инвалидом, рассказала, как изменилась ее жизнь после обращения год назад на прямую линию Владимира Путина.

Напомним, что в трагедии уроженка Украины Ирина потеряла ногу и часть руки. Ее отвезли в Санкт-Петербург, но так как она не гражданин РФ, не могла получить бесплатные протезы.

После обращения на прямую линию с президентом России, Ирина воссоединилась с семьей и получила российское гражданство.

Как передает РИА Новости, в результате ей сделали операцию и сейчас она учится ходить на протезах и даже играет в хоккей на электроколясках.

По словам Ирины, ее дети привыкли к жизни в Санкт-Петербурге, пошли в новую школу и влились в дружный коллектив.