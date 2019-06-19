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19.06.2019 17:27
Рубрика: В мире

Попасть в лапы крокодилу

Текст: Иван Карташов ("Российская газета", Бразилиа)
Бразилия - это всемирно известный курорт. Кто не слышал таких названий как Рио-де-Жанейро, Амазонка? Однако, если взглянуть на карту страны, можно увидеть, что Бразилия это не только семь тысяч километров пляжей: она вдоль и поперек изрезана реками. Здесь самый большой запас пресной воды в мире.
Бразильский пляж Копакабана известен на весь мир и является одним из символов страны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Бразильский пляж Копакабана известен на весь мир и является одним из символов страны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Бразильский пляж Копакабана известен на весь мир и является одним из символов страны. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Бразильцы сами очень любят открытую воду. Большую часть свободного времени они проводят на пляжах, загорая и купаясь в океане и бассейне. На пляже очень часто можно увидеть играющих в футбол молодых людей и бегающих вдоль морской линии любителей здорового образа жизни. Вдали обязательно будет виден парус виндсерфинга или спортивной яхты, а в небе - резвящийся воздушный змей кайтсерфера.

В Бразилии самолет совершил посадку с невыпущенным шасси

Похожим образом обстоит ситуация и вдали от океанических бризов за одним исключением: здесь не очень принято купаться в стоячей воде, если только это не бассейн. Во-первых, в теплом непроточном водоеме хорошо размножаются вредоносные бактерии. А во-вторых, в большинстве рек и озер здесь главными хозяевами себя чувствуют пираньи и крокодилы.

За чистотой воды в Бразилии следят достаточно строго. Эта обязанность возлагается на муниципальные секретариаты по делам окружающей среды. Именно они через все средства массовой информации трубят о запрете купания в водоемах в случае техногенных аварий, как, например, утечка в реки загрязняющих и отравляющих веществ.

Институт окружающей среды штата Рио-де-Жанейро дает общие рекомендации отдыхающим: избегать купания в течение первых суток после сильного дождя, а также вблизи мест впадения в океан рек, каналов и дождевых сливов.

В мире Южная Америка Бразилия
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