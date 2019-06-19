В Госдуме назвали необъективными новые данные о крушении МН17

В Госдуме раскритиковали новые обвинения совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing.

Напомним, что Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек - все находившиеся на борту. ССГ, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, заявила, что ракета, выпущенная по самолету, могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады, расквартированной под Курском.

Теперь же ССГ объявила о начале уголовного преследования четырех подозреваемых по делу о гибели Boeing-777. Было заявлено о причастности российских граждан. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий считает, что новые обвинения ССГ не выдерживают никакой критики.

- Такой очередной вариант в стиле "хайли лайкли", - сказал он журналистам. - Опять не приведено никаких вразумительных доказательств, зато сделаны громкие и безапелляционные заявления о якобы причастности российских граждан.

По его словам, "такие обвинения не могут восприниматься Россией объективно". Парламентарий напомнил, что ССГ последовательно отказывалась подключать к ходу расследования экспертов с российской стороны. Были проигнорированы и материалы, предоставленные российскими специалистами. То есть налицо ангажированный подход.

- Складывается впечатление, что целью такого, с позволения сказать, "расследования" является не установление истины, а очернение России любым способом, - резюмировал Слуцкий. - Это недостойно и низко по отношению к памяти жертв катастрофы и горю их близких.