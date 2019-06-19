В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Горсовет Харькова поддержал требование жителей города вернуть проспекту Петра Григоренко историческое название - до переименования он носил имя маршала Георгия Жукова. Об этом 19 июня сообщило Громадське ТВ.

Соответствующая петиция ранее была активно поддержана харьковчанами. На ее рассмотрении в горсовете 59 депутатов поддержали идею переименования, 13 выступили против.

Проспект Жукова был переименован в честь Петра Григоренко в 2015 году в ходе исполнения закона о декоммунизации. Петр Григоренко - генерал-майор ВС СССР, известный правозащитник, основатель украинской Хельсинкской группы.