В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку

Пассажиры "Яндекс. Такси" скоро смогут слушать свою музыку во время поездки. Появление этого сервиса у себя в Facebook анонсировал генеральный директор компании Даниил Шулейко.

Включить свой плейлист можно будет через "Яндекс. Музыку". Нужно всего лишь включить это приложение на смартфоне во время поездки в такси и нажать play. Музыку по выбору пассажира воспроизведет аудиосистема автомобиля. По словам Даниила Шулейко, компания уже давно хотела внедрить этот сервис, но все "не доходили руки". В итоге команда разработчиков справилась за один выходной день, скоро услуга заработает.

Отметим, что сейчас свою музыку можно слушать за рулем каршеринга "Яндекс. Драйв". Компьютер в состоянии даже сам подобрать треки, исходя из ваших предпочтений.