В Японии запретили бить детей "в целях воспитания"

Парламент Японии принял поправки к закону о защите детей, который запрещает применение к ним любых физических мер воздействия. Об этом сообщила газета Mainichi Shimbun .

Депутаты выступили с такой инициативой после нескольких вопиющих случаев гибели несовершеннолетних из-за насилия со стороны ближайших родственников. В январе Страна восходящего солнца была шокирована историей 10-летней Мии Курихары, которая была найдена мертвой у себя дома в префектуре Тиба.

Следователи почти сразу установили, что девочку постоянно избивал отец, "а мать оказалась не в силах его остановить". При этом выяснилось, что социальные службы, работавшие с неблагополучной семьей, сообщали мужчине о жалобах ребенка на него. Теперь закон обязывает учителей, службы опеки и надзора сохранять конфиденциальность в подобных ситуациях. В будущем поправки могут быть внесены и в гражданский кодекс страны.

Между тем известно, что в целом физические наказания детей в Японии не распространены.

"Среди младших школьников можно нередко наблюдать картину, когда мамы позволяют детям поколачивать себя, - поделилась с "РГ" наша соотечественница, живущая в префектуре Сайтама. - Кроме того, в классах не принято давать сдачи обидчикам. Если мальчик ударит мальчика, пострадавший, скорее, расскажет об инциденте учительнице, чем самостоятельно разберется с хулиганом".