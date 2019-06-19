В Исполкоме СНГ назвали успешным председательство Туркменистана

Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев назвал успешным председательство Туркменистана в Содружестве в текущем году, напомнив, что на территории республики уже прошел масштабный Форум научной и творческой интеллигенции, а 31 мая в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств. Это заявление он сделал 19 июня перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает БЕЛТА.

Кроме того, добавил Лебедев, в ближайшую пятницу в белорусской столице "состоится очередное заседание Экономического совета СНГ также под председательством Туркменистана".

Кстати, членам совета постпредов, уточнили в Исполкоме, сегодня будут представлены предложения в проекты повесток дня заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые намечены в Ашхабаде на 10 и 11 октября соответственно.

Но самой главной темой очередной встречи в Минске Лебедев назвал предстоящее принятие обращения глав государств стран Содружества в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Этот очень важный документ практически подготовлен, пояснил он, и по реакции, поступающей из столиц стран СНГ, видно, что ему придается важное значение.

На заседании Совета постпредов будет также обсуждаться деятельность Межгосударственного совета по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. С информацией по этому вопросу выступит первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РБ Александр Худолеев.

Планируется рассмотреть на минской встрече и совместный план мероприятий Исполкома СНГ, Совета постоянных полномочных представителей и Комиссии по экономическим вопросам о реализации поручений, исходящих из решений Совета министров иностранных дел СНГ от 5 апреля, а также предложений, высказанных главами делегаций в ходе данного заседания.