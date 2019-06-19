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19.06.2019 14:04
Рубрика: В мире

В Италии открыли "белок долголетия"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Профессор биохимии итальянского университета Сассари Лука Дейна заявил об открытии "белка долголетия".

По словам Дейна, который занимается этим феноменом на протяжении долгих лет, ключ находится в особой сыворотке крови и спинномозговой жидкости.

Фото: iStock
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Профессор проводил свои исследования на жителях острова Сардиния. Этот уголок Италии называют "голубой зоной", поскольку средняя продолжительность жизни в нем составляет 82 года. Под наблюдением находились 211 человек одинакового возраста и пола. По итогам эксперимента Дейна идентифицировал у этих долгожителей один и тот же белок, который находится в сыворотке и в спинномозговой жидкости, несущий гормон тироксин и ретинол-связывающий белок.

"У жителей Сардинии в возрасте от 60 до 99 лет концентрации ТТР в плазме были выше по сравнению с контрольными диапазонами, указанными в национальных цифрах", - подчеркнул ученый, признавший, что для подтверждения этой теории, необходимы дальнейшие исследования.

В то же самое время, Дейна настаивает на том, что долголетие не только передается по наследству. Его секрет, в первую очередь, кроется в образе жизни человека и в рационе его питания. В частности, не стоит недооценивать важность знаменитой средиземноморской диеты.

В мире Европа Италия Медицина и здоровое питание
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