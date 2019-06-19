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19.06.2019 17:25
Рубрика: В мире

Море под контролем

Текст: Нива Миракян ("Российская газета", Рим)
Апеннинам несказанно повезло на водоемы. Итальянский "сапожок", протянувшийся от центральной Европы практически до самой Африки, омывают сразу пять морей: Лигурийское, Тирренское, Ионическое, Адриатическое и Средиземное.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неотъемлемой частью местного пейзажа являются также реки, которые ютятся по берегам колоритных городков, и многочисленные озера, коих на территории страны около 1,5 тысячи - от чистейших горных до неглубоких лагунных водоемов.

С каждым годом на Аппенинах появляется все больше пляжей для некурящих. В ближайшее время по этой схеме будут работать все зоны пляжного отдыха

Неудивительно, что ко всему этому богатству в Италии относятся крайне бережно, тем более что итальянцы не представляют жизнь без регулярных вылазок на море в компании членов семьи и дружеских посиделок на берегу.

С 1987 года на Апеннинах ежегодно с нескрываемой гордостью публикуется рейтинг самых чистых пляжей, которым присуждаются "голубые флаги". Экспертная комиссия оценивает каждый из пляжей по 32 параметрам, среди которых чистота воды, управление территорией, очистные сооружения, экология и другие параметры. В этом году число пляжей с кристально чистой водой в Италии достигло 385 (на 17 больше, чем 2018 году). На вершине пьедестала в очередной раз оказалась область Лигурия, заполучившая сразу 33 флажка. За ней следуют Тоскана с 19 пляжами и область Кампания, на территории которой водрузили в 2019 году 18 "голубых флажков".

Поддерживать водоемы и прилегающие к ним зону отдыха в достойном состоянии удается благодаря ежедневной очистке песка и морского дна специальным пылесосом, а также регулярному проведению анализов на наличие в воде вредоносных микроорганизмов. Но помимо этого помогают всевозможные запреты и нововведения. Так, с каждым годом на Апеннинах появляется все больше пляжей для некурящих - итальянская ассоциация потребителей клятвенно обещает, что в ближайшее время по этой схеме будут работать все зоны, предназначенные для пляжного отдыха, а нарушителям придется раскошелиться на 50 евро. Однако дальше всех в этом вопросе ушли власти Стинтино (Сардиния), запретившие туристам использовать полотенца и пляжные сумки, при помощи которых те ловко и незаметно выносили в качестве сувенира уникальный местный белоснежный песок.

7 тысяч евро придется заплатить продавцам и покупателям нелегального пляжного контрафакта

Немало усилий власти также прикладывают для поддержания безопасности на пляжах, на которых до последнего времени процветала нелегальная торговля контрафактом. В прошлом году в стране появился закон, который так и называется "Безопасные пляжи", согласно которому туристы, приобретающие подделки, а также торгующие ими иммигранты будут наказываться штрафами вплоть до 7 тысяч евро. В этом году МВД Италии, сумевшее очистить многие приморские зоны от назойливых торговцев, намеревается расширить этот проект и выделить 25 муниципалитетам 500 тысяч евро под программу "Безопасные озера".

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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К счастью, наряду с "кнутом", на Апеннинах хорошо развита также и система поощрений, к которой нередко прибегают курортные учреждения, стремящиеся выжить в конкурентной борьбе за клиента. Так, к примеру, в регионе Венето решили порадовать молодых матерей, чьи малыши появились на свет в больницах Портогруаро и Сан-Дона. Во время выписки всем мамам будет предоставлен "пляжный пропуск", чтобы они могли бесплатно пользоваться зонтиком и шезлонгом на одном из приглянувшихся им пляжей между Бибионе, Каорле, Эраклеа-Маре или Езоло в течение 15 дней на выбор в этом либо следующем году. По задумке авторов этой гуманной инициативы, морской воздух позволит быстрее восстановиться и придаст сил как новорожденному, так и его маме.

В мире Европа Италия
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