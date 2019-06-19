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19.06.2019 17:27
Рубрика: В мире

Ночью в воду не входить

Текст: Олег Кирьянов
Южная Корея с трех сторон омывается морями, но корейцев трудно назвать заядлыми пловцами. Возможно, одна из причин этого кроется в весьма строгих правилах, которые регулируют купание.
Разрешенная зона купания ограничивается районами, где взрослый человек может легко достать дна. Фото: Reuters Разрешенная зона купания ограничивается районами, где взрослый человек может легко достать дна. Фото: Reuters
Разрешенная зона купания ограничивается районами, где взрослый человек может легко достать дна. Фото: Reuters

Например, несмотря на жаркую погоду и весьма теплую воду пляжи официально открываются в зависимости от региона либо в июне, либо даже в июле и работают только до конца августа. При этом в темное время суток купаться на большинстве пляжей запрещено. И, несмотря на температуру воздуха в сентябре за 30 градусов и воды в районе 26-28, корейцы в воду не пойдут. В этом плане они весьма дисциплинированы.

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Местным жителям обычно не приходит в голову лезть в воду, когда купальный сезон закрыт, так что, если вы увидите кого-то, кто с радостными криками весной или осенью, а иногда и зимой, бежит в море, то, скорее всего, это будут российские туристы, которые в Корее обычно считают своим долгом забраться в воду, несмотря на погоду.

Но даже когда разрешено, от души поплавать не получится. Разрешенная зона купания ограничивается в основном районами, где взрослый человек может легко достать дна. Как правило, на пляжах постоянно дежурят многочисленные спасатели, которые строго следят за тем, чтобы никто не заплывал слишком далеко. В итоге и получается, что купание превращается в заход в воду по пояс или по грудь и подпрыгивание с визгами на волнах. Впрочем, судя по реакции корейцев, их это вполне устраивает.

Накануне открытия сезона местные власти вместе с медиками и экологами проверяют состояние воды и пляжей, после чего принимается решение о том, можно ли начинать купальный сезон. Проводятся регулярные проверки воды и пляжей во время сезона. За погодой обычно следят представители Службы спасения, которые дежурят на пляжах. В их компетенции, разрешать в конкретный день плавать или запрещать из-за слишком сильного волнения, ветра и прочих причин.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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