В Кремле констатировали полную стагнацию выполнения Минских договоренностей

На встрече помощников лидеров в "нормандском формате" предстоит определить позиции сторон после длительной паузы.

"Во-первых, сверить часы, понять, где мы находимся", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Был большой перерыв в общении, полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей. Поэтому сначала нужно провести рекогносцировку, совместно понять, где мы находимся", - пояснил представитель Кремля.

Россию на встрече будет представлять помощник президента: или Юрий Ушаков, или Владислав Сурков, сообщил Песков. "И то, и другое возможно", - заключил он.