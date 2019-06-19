В Международной организации труда рассказали о старении работников

Каждый пятый работник в мире через десять лет будет старше 55 лет.

В 1990 году люди старше 55 лет составляли 10,5 процента рабочей силы, а к 2014 году их доля выросла до 14 процентов, рассказала в интервью "РГ" заместитель генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Дебора Гринфилд.

"По нашим прогнозам, к 2030 году люди старше 55 лет будут составлять свыше 18 процентов мировых трудовых ресурсов, - сказала она. - Это вопрос экономической целесообразности. Благодаря улучшению социально-экономической ситуации и охраны здоровья растет продолжительность жизни. Если не обеспечить их работой, нам не добиться экономической стабильности".

По мнению Деборы Гринфилд, главное препятствие для полной занятости возрастных работников - дискриминация, и работодателям необходимо пересмотреть свое отношение к этому вопросу.

Как показывают исследования, в производительности труда пожилые работники не уступают работникам молодого или зрелого возраста. Их опыт и навыки приносят немалую пользу их предприятиям. Доказано, что коллективы, в которых вместе трудятся мужчины и женщины, люди разного происхождения и возраста, отличаются большей креативностью и производительностью, добавила она.

Полностью интервью заместителя генерального директора Международной организации труда по вопросам политики Деборы Гринфилд читайте в ближайшем номере "Российской газеты".