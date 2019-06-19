В Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции

Министерство экономического развития ожидает годовую инфляцию на уровне 4,6-4,7 процента в год, сообщила журналистам директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования ведомства Полина Бадасен.

"Мы скорректировали ожидания по инфляции в июне до 0-0,1 процента. Ноль в июне вполне вероятен. Оценка по годовой инфляции скорректирована до 4,6-4,7 процента по итогам июня", - приводит цитату представителя Минэкономразвития ТАСС.

Замедлению инфляции будут способствовать хорошие показатели урожая плодоовощной продукции, отметила Бадасен.

В начале месяца Минэкономразвития оценивал инфляцию в июне в 0,2-0,3 процента в месячном выражении и в 4,8-4,9 процента в годовом выражении. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, по итогам года инфляция может оказаться ниже 4 процентов.

На данный момент официальный прогноз правительства России по инфляции на 2019 год составляет 4,3 процента. Центробанк в июне снизил прогноз по инфляции с 4,7-5,2 процента до 4,2-4,7 процента.

По последним данным Росстата, инфляция в России с 11 по 17 июня была нулевой и сохранялась на этом уровне третью неделю подряд. С начала года потребительские цены выросли на 2,4 процента.