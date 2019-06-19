В Минкульте началась защита новых кинопроектов

В министерстве культуры проходит очная защита проектов - игровые картины, "категория авторское и экспериментальное кино".

Всего защита будет длиться два дня. Во второй день эксперты рассмотрят игровое кино для детей. Перед защитой, словно подчеркивая важность самого мероприятия, выступил министр культуры Владимир Мединский, который рассказал о том, что в этом году кинематографисты подали в его ведомство более 100 заявок. 30 компаний было отсеяно из-за некорректно оформленных документов, затем эксперты оценивали творческое разнообразие будущих фильмов и авторский потенциал, в итоге в так называемом шорт-листе осталось 47 кандидатов. Министр подчеркнул, что окончательный бюджет господдержки пока неизвестен, но эксперты составят рейтинг проектов и - чем выше фильм окажется в рейтинге, тем больше шансов у него получить запрашиваемую сумму.

Важны слова министра, обращенные к кинематографистам: "Вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерием вашего успеха являемся или касса, или призы известных кинофестивалей, все остальное оставьте при себе". По условиям защиты каждой компании отведено пять минут на презентацию и три - на вопросы экспертов. Ведет питчинг глава Департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова.

Первый же проект перенес зрителя в виртуальные Гималаи. Фильм Жоры Крыжовникова будет назваться "Дорога на Джомолунгму". Картина расскажет о семье, которая выполняет мечту главы - отца - спеть песню на Грушинском фестивале (там он когда-то познакомился с женой Таней). В роли отца рассматривается Сергей Бурунов. Его герой берет с собой семью - детей и жену - и отправляется на фестиваль еще и с определенной миссией... Певица Монеточка, по замыслу авторов, должна сыграть в этой картине дочку, Семен Трескунов - сына, Анна Михалкова - маму. По жанру фильм - трагикомедия.

Не успел закончится "Кинотавр", где в конкурсе немало фильмов были посвящены проблеме измен, как режиссер Анна Меликян на питчинге Минкульта представила картину "Трое". Она даже использовала в презентации образ Троицы, что не могло не вызвать воспоминаний о картине "Троица" Ян Гэ, которая участвовала в основном конкурсе "Кинотавра". В новом фильме Меликян будет рассматриваться классическая ситуация - муж, жена и новая любовь. Режиссер сказала, что новой работой пытается найти для себя ответ как должен поступить человек в этой ситуации. Глушить любовь и спасать семью или наоборот?

Константин Хабенский и Виктория Исакова подтвердили участие в фильме - они сыграют семейную пару. Третью актрису пока ищут. Анна Меликян сделала акцент на необычности формы фильма. "В кадре только три персонажа, все остальное - на расфокусе и на дальнем плане", - сказала она.

В будущем фильме "Папы" - 4 новеллы. Их снимет четверка известных режиссеров - Сарик Андреасян, Клим Шипенко, Карен Оганесян и Анна Матисон. Пап, скорее всего, будут играть Сергей Безруков, Евгений Миронов, Владимир Машков. Сергей Безруков выступил на защите и сказал, что своей новеллой хотят поднять следующую проблему: многих детей сегодня возвращают в детские дома. В новелле, где сыграет Владимир Машков, его герой - артист-неудачник, которому впервые за 30 лет предлагают главную роль. Сыграть в реальной жизни отца невесты.

Кстати, приглашение Сергея Безрукова в плане и у авторов фильма "Война и музыка". Военная картина основана на реальных событиях: история о трех музыкантах, которые попадают на фронт.

Из заметных проектов на защите в министерстве культуры на данный момент представлена новая картина о Холокосте "Еврей" - этот фильм планирует снять продюсер Игорь Толстунов. Главный герой в глазах зрителя пройдет путь до антигероя и обратно. В главной роли - Артур Смольянинов.

Продюсеры Константин Фам и Егор Одинцов представили на суд экспертов новый фильм о Всеволоде Мейерхольде. Картина называется "Биомеханика Мейерхольда".

Фильм "Белый кит" также посвящен проблеме возврата детей в детские дома - он поднимает проблему - почему усыновленные мальчики и девочки не могут адаптироваться в семьях. Актер Юрий Борисов - звезда фильма "Бык", победившего на "Кинотавре" снимется в картине "Новое чудо" у Александры Стреляной. Кстати, они работают вместе не впервые - картина "Порт" была впервые показана в августе 2018 года в Выборге на фестивале "Окно в Европу".