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19.06.2019 14:26
Рубрика: Культура

В Минкульте началась защита новых кинопроектов

Текст: Сусанна Альперина

В министерстве культуры проходит очная защита проектов - игровые картины, "категория авторское и экспериментальное кино".

Фото: kinopoisk.ru
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Всего защита будет длиться два дня. Во второй день эксперты рассмотрят игровое кино для детей. Перед защитой, словно подчеркивая важность самого мероприятия, выступил министр культуры Владимир Мединский, который рассказал о том, что в этом году кинематографисты подали в его ведомство более 100 заявок. 30 компаний было отсеяно из-за некорректно оформленных документов, затем эксперты оценивали творческое разнообразие будущих фильмов и авторский потенциал, в итоге в так называемом шорт-листе осталось 47 кандидатов. Министр подчеркнул, что окончательный бюджет господдержки пока неизвестен, но эксперты составят рейтинг проектов и - чем выше фильм окажется в рейтинге, тем больше шансов у него получить запрашиваемую сумму.

Важны слова министра, обращенные к кинематографистам: "Вы снимаете кино не для себя, а для зрителя. Критерием вашего успеха являемся или касса, или призы известных кинофестивалей, все остальное оставьте при себе". По условиям защиты каждой компании отведено пять минут на презентацию и три - на вопросы экспертов. Ведет питчинг глава Департамента кинематографии министерства культуры Ольга Любимова.

Первый же проект перенес зрителя в виртуальные Гималаи. Фильм Жоры Крыжовникова будет назваться "Дорога на Джомолунгму". Картина расскажет о семье, которая выполняет мечту главы - отца - спеть песню на Грушинском фестивале (там он когда-то познакомился с женой Таней). В роли отца рассматривается Сергей Бурунов. Его герой берет с собой семью - детей и жену - и отправляется на фестиваль еще и с определенной миссией... Певица Монеточка, по замыслу авторов, должна сыграть в этой картине дочку, Семен Трескунов - сына, Анна Михалкова - маму. По жанру фильм - трагикомедия.

Не успел закончится "Кинотавр", где в конкурсе немало фильмов были посвящены проблеме измен, как режиссер Анна Меликян на питчинге Минкульта представила картину "Трое". Она даже использовала в презентации образ Троицы, что не могло не вызвать воспоминаний о картине "Троица" Ян Гэ, которая участвовала в основном конкурсе "Кинотавра". В новом фильме Меликян будет рассматриваться классическая ситуация - муж, жена и новая любовь. Режиссер сказала, что новой работой пытается найти для себя ответ как должен поступить человек в этой ситуации. Глушить любовь и спасать семью или наоборот?

Константин Хабенский и Виктория Исакова подтвердили участие в фильме - они сыграют семейную пару. Третью актрису пока ищут. Анна Меликян сделала акцент на необычности формы фильма. "В кадре только три персонажа, все остальное - на расфокусе и на дальнем плане", - сказала она.

В будущем фильме "Папы" - 4 новеллы. Их снимет четверка известных режиссеров - Сарик Андреасян, Клим Шипенко, Карен Оганесян и Анна Матисон. Пап, скорее всего, будут играть Сергей Безруков, Евгений Миронов, Владимир Машков. Сергей Безруков выступил на защите и сказал, что своей новеллой хотят поднять следующую проблему: многих детей сегодня возвращают в детские дома. В новелле, где сыграет Владимир Машков, его герой - артист-неудачник, которому впервые за 30 лет предлагают главную роль. Сыграть в реальной жизни отца невесты.

Фото: vimeo.com/ Hedgehog Film
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Кстати, приглашение Сергея Безрукова в плане и у авторов фильма "Война и музыка". Военная картина основана на реальных событиях: история о трех музыкантах, которые попадают на фронт.

Из заметных проектов на защите в министерстве культуры на данный момент представлена новая картина о Холокосте "Еврей" - этот фильм планирует снять продюсер Игорь Толстунов. Главный герой в глазах зрителя пройдет путь до антигероя и обратно. В главной роли - Артур Смольянинов.

Продюсеры Константин Фам и Егор Одинцов представили на суд экспертов новый фильм о Всеволоде Мейерхольде. Картина называется "Биомеханика Мейерхольда".

Фильм "Белый кит" также посвящен проблеме возврата детей в детские дома - он поднимает проблему - почему усыновленные мальчики и девочки не могут адаптироваться в семьях. Актер Юрий Борисов - звезда фильма "Бык", победившего на "Кинотавре" снимется в картине "Новое чудо" у Александры Стреляной. Кстати, они работают вместе не впервые - картина "Порт" была впервые показана в августе 2018 года в Выборге на фестивале "Окно в Европу".

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