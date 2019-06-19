В Минтрансе уверены в выполнении показателей нацпроекта

Показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в этом году будут полностью выполнены в абсолютном большинстве регионов, сообщили в Министерстве транспорта России.

Мониторинг исполнения нацпроекта ведется с помощью системы "Эталон". Работа по определению подрядчиков и заключению контрактов на выполнение работы по дорожным объектам находится в завершающей стадии, подчеркнули в ведомстве.

"На 19 июня по данным, внесенным субъектами РФ в систему "Эталон", в план-график торгов включено 98,91процента или 6 185 объектов. По 92,08 процента или 5 758 объектам завершены торги", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, контракты заключены по 5578 объектам, что составляет 89,21 процента от запланированного на 2019 год количества контрактов.

"Выполнение показателей проекта - за исключением нескольких регионов - опасений не вызывает", - отметили в Минтрансе.

Специалисты Минтранса и Росавтодора оказывают методическую поддержку отстающим регионам. При этом в случае недостижения показателей нацпроекта средства могут быть перераспределены в пользу успешно работающих субъектов. Поскольку дорожные работы носят ярко выраженный сезонный характер, в большинстве регионов дорожные работы будут выполняться в весенне-летний период.