В молдавском городке обрушилась часть 9-этажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть 9-этажного жилого дома, передает ТАСС сообщение МВД республики. Жертв, по предварительным данным, удалось избежать.

"Часть девятиэтажного дома в городе Атаки обрушилась с первого по девятый этаж, - уточнил пресс-секретарь департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу. - По предварительным данным, жертв нет. Спасателям удалось эвакуировать 46 человек, в том числе семь детей. Все они будут устроены у родственников, в другом временном жилье".

Причина ЧП пока неизвестна. На месте работают пожарные и спасатели.