В Мосгорсуде обсудили отмену клеток

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова поддержала отмену металлических клеток в залах судов, но опасается за безопасность участников процесса, если уберут любые ограждения.

Широкое обсуждение на эту тему прошло на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. По словам Ольги Егоровой, она всегда была против клеток и сама придумала стеклянные прозрачные кабины, которые сейчас используются в Мосгорсуде и ряде районных судов. В то же время она высказала опасение, что полная отмена "аквариумов" может сказаться на безопасности участников процесса. Председатель столичного суда вспомнила несколько случаев нападения, которые происходили на ее глазах.

"Я была секретарем. Подсудимый выпрыгнул из-за ограждения, хотел достать судью, не смог, но вырвал серьгу из уха народного заседателя", - вспомнила Егорова.

Полная отмена клеток и "аквариумов" может сказаться на безопасности участников процесса

А еще она рассказала о случае, когда один из группы подсудимых, достал заточку и напал на того, кто давал показания на подельников. По мнению Ольги Егоровой, оптимальным было бы убрать клетки, но оставить прозрачные защитные ограждения или оборудовать залы судов отдельными помещениями со стеклянной стеной, выходящей в зал, где с фигурантов будут снимать наручники. Такая система изоляции, например, существует в настоящее время в Азербайджане.

В свою очередь заместитель председателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин пояснил, что в законе нигде не прописано нахождение подсудимых в клетке. Он рассказал, что впервые клетка в зале суда появилась в советское время во время процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило. По его словам, клетка была предназначена не для защиты от Чикатило, а наоборот, чтобы защитить его от публики. Родственники жертв были готовы его на куски разорвать.

В свою очередь главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских заметил, что для приставов инициатива убрать клетки из зала суда стала "шоком". "Потому что приставы, в отличие от конвойных, отвечают за всех в зале. Мы понимаем, что суд открытый, на любой процесс могут прийти 30-40 человек, с какой они стороны, мы не знаем, но они могут спровоцировать конфликт. И если даже хулиган будет находиться в зале без наручников, в зале могут спровоцировать беспорядки, и мы просто не удержим", - сказал Замородских. По его словам, приставы не смогут обеспечить безопасность участников процесса, если сейчас уберут ограждения.