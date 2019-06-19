В Москве открылся III Форум социальных инноваций регионов

В среду в одном из павильонов столичного выставочного центра ВДНХ стартовал III Форум социальных инноваций регионов. В течение трех дней более 3000 представителей всех субъектов РФ обсудят вопросы формирования современной и эффективной социальной сферы. Основная тема этого года - роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии отрасли.

Владимир Путин направил приветствие в адрес участников форума. "Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста ее благополучия и воспитания детей", - говорится в документе, который огласил полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Достижение целей национального развития невозможно без совершенствования социальной сферы, заявила в своем выступлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Важной составной частью формирования современной социальной среды сегодня становится активное участие бизнес-сообщества, - считает она. - Вообще я верю, за социальным предпринимательством будущее, все больше бизнесменов приходит в эту сферу". "Здесь нет таких прибылей, как в добыче углеводородов, но это бизнес, который будет всегда востребован, это услуги, которые будут всегда нужны", - отметила глава Совфеда. Кроме того, помимо финансовой отдачи такие бизнесмены получают "еще и искреннюю благодарность людей, веру в то, что они делают благородное и нужное дело", добавила она. "Поэтому нам нужно активнее поддерживать таких предпринимателей, создавая для них понятные, прозрачные условия работы, - заявила она. - Считаю, что необходимость принятия закона о социальном предпринимательстве уже перезрела". По словам Матвиенко, Совфед и Госдума постараются вместе сделать все, чтобы этот закон был принят в самое ближайшее время.

Россия может и должна стать примером успешного социального развития

Еще Матвиенко считает, что россиян надо лучше информировать о нацпроектах. "Специально для III Форума социальных инноваций регионов было проведено исследование "Национальные проекты. Информированность и ожидания россиян". Его результаты показывают, что всего 44% граждан слышали о национальных проектах. При этом только 7% понимают, что они из себя представляют", - заметила спикер Совфеда. По ее словам, из этого факта необходимо сделать выводы и более активно информировать население о нацпроектах, ведь они послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно как можно скорее принять все необходимые документы для выполнения нацпроектов. "Мы считаем, и этот вопрос обсуждали с президентом, он нас поддержал, и в правительстве, - нормативная база должна формироваться в течение текущего года, до начала следующего, чтобы обеспечить запуск финансирования реализации проектов начиная с января", - заявил он.

"Было бы правильно, чтобы эта нормативная база включала в себя не только период календарного года, а была рассчитана на несколько лет. Это позволит нам уже со следующего года без раскачки начинать реализацию проектов буквально сразу после новогоднего праздника", - добавил Володин. Он также выразил уверенность, что работники социальной сферы, которые заботятся о благополучии людей, должны быть сами окружены заботой.

О значении социальной сферы говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. "В обыденном сознании соцсфера - это нечто второстепенное, - отметил глава города. - На самом же деле по государственным расходам это сфера номер один. Ежегодно государство закладывает на ее развитие более 10 триллионов рублей. А в ряде регионов на соцсферу идет до двух третей бюджета". По его мнению, в современных условиях важно не просто вкладывать средства, а направлять их на инновации. На форуме столица как раз презентовала такого рода проекты, в частности "Московская электронная школа" (позволяет учителям дистанционно изучать лучшие педагогические практики), и другие.