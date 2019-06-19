В результате землетрясения в Японии пострадал 21 человек

В результате сильного землетрясения на северо-западе Японии пострадали минимум 20 человек. В основном это пожилые люди, получившие различные травмы в результате падений.

Подземные толчки ощутили жители 13 префектур Страны восходящего солнца. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 22:22 по местному времени. Эпицентр находился у побережья префектуры Ямагата. Очаг залегал на глубине около 14 км под дном Японского моря.

Отмечалось небольшое цунами - до 10 сантиметров. Кроме того, в ночь на среду зафиксированы 19 афтершоков, сообщило Национальное метеорологическое управление Японии. Нарушенное электроснабжение практически полностью восстановлено.