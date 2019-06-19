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19.06.2019 17:45
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

24 июня - пресс-конференция "Как будет работать новый порядок защиты дольщиков"

24 июня (понедельник) в 11:00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция Президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса и вице-президента ВСС Светланы Гусар на тему: "Как будет работать новый порядок защиты дольщиков"
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В ходе пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- Что критически важно успеть дольщикам до вступления закона в силу;

- Кому будут положены компенсации и в каких случаях;

- Кто выиграет от принятия закона о передаче премий страховщиков в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий передачу ответственности и премий по страхованию ответственности застройщиков Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Предполагается, что фонду будет передано не менее 99% премий, полученных страховщиками по действующим договорам. При этом страховщик имеет право на часть премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Закон предусматривает, что все страховые компании и банки, которые собирали деньги по этому виду страхования, должны передать средства и информацию о застрахованных в компенсационный фонд защиты прав участников долевого строительства

Законопроект предусматривает досрочное прекращение договоров страхования ответственности застройщиков и передачу части страховой премии за не истекший срок страхования в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В настоящее время страховщики начали подготовку к исполнению норм законопроекта. В частности, они проводят анализ заключенных договоров страхования, объема требований о выплате страхового возмещения, сверку по объектам завершенного строительства. Эта работа необходима для проведения сверки с застройщиками в целях фиксации передаваемых обязательств и определения объема премии, подлежащей перечислению в Фонд.

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